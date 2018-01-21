В Бухаресте прошёл митинг: демонстранты выступают против закона, ограничивающего полномочия прокуроров

Новости Румынии. Антиправительственный митинг в Бухаресте завершился столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стычки произошли, когда собравшиеся попытались прорвать кордон силовиков. О пострадавших информация пока не поступала. Демонстранты выступали против нового закона, ограничивающего полномочия прокуроров, а также намерений правящей коалиции смягчить антикоррупционное законодательство.