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В Брюсселе сотни жителей вышли на улицы города из-за гибели темнокожего мужчины

14 января 2021 09:10
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Новости Бельгии. Более 70 человек задержаны в Брюсселе в результате массовой акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни жителей вышли на улицы города из-за гибели темнокожего мужчины.

В Брюсселе сотни жителей вышли на улицы города из-за гибели темнокожего мужчины-1

23-летнего парня доставили в полицейский участок после того, как он пытался бежать в ответ на просьбу предъявить документы. В отделении у молодого человека произошел сердечный приступ. Спасти его не удалось.

В Брюсселе сотни жителей вышли на улицы города из-за гибели темнокожего мужчины-4

Инцидент вызвал большой общественный резонанс. Мирный протест перерос в погромы и беспорядки. Демонстранты строили баррикады, громили улицы, жгли дымовые шашки и забрасывали правоохранителей камнями. Некоторые попытались поджечь полицейский участок.

В Брюсселе сотни жителей вышли на улицы города из-за гибели темнокожего мужчины-7

В эпицентр погромов попал и король страны. Толпа преследовала его кортеж, однако в итоге автомобилю удалось скрыться. Для разгона толпы стражи порядка применили водометы. Несколько силовиков пострадали.

# Акции протеста # Король Филипп # Фотофакт

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