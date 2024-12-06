В Брюсселе рост арендной платы превысил инфляцию

Макрон готовит обращение к нации после вотума недоверия правительству

Оппозиция уже заявила о наступившем политическом кризисе, и в данном случае с этим сложно поспорить. Не задерживаются французские политики на своих местах. Барнье занял пост только в сентябре этого года и стал самым недолговечным премьером Франции, проработав всего 90 дней.