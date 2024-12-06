В Брюсселе рост арендной платы превысил инфляцию

Небывалый рост цен на жилье в бельгийской столице. Арендная плата превысила показатель инфляции. Десятки тысяч жителей нуждаются в крыше над головой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Небывалый рост цен на жилье в бельгийской столице. Арендная плата превысила показатель инфляции. Десятки тысяч жителей нуждаются в крыше над головой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Найти доступное жилье сложно. Несмотря на то, что в бельгийской столице насчитывается около 600 тысяч домов. Большинство граждан арендуют комнаты, реже квартиры, ведь Брюссель самый дорогой город страны. Повышение арендной ставки затронуло все типы жилья. Сегодня средняя арендная плата за квартиру превышает 1 200 евро. Дешевле всего обойдется студия, дороже – таунхаус. Кроме того, каждый год владелец имеет право индексировать стоимость аренды.