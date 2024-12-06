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В Брюсселе рост арендной платы превысил инфляцию

06 декабря 2024 06:44
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Небывалый рост цен на жилье в бельгийской столице. Арендная плата превысила показатель инфляции. Десятки тысяч жителей нуждаются в крыше над головой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе рост арендной платы превысил инфляцию-2

Найти доступное жилье сложно. Несмотря на то, что в бельгийской столице насчитывается около 600 тысяч домов. Большинство граждан арендуют комнаты, реже квартиры, ведь Брюссель самый дорогой город страны. Повышение арендной ставки затронуло все типы жилья. Сегодня средняя арендная плата за квартиру превышает 1 200 евро. Дешевле всего обойдется студия, дороже – таунхаус. Кроме того, каждый год владелец имеет право индексировать стоимость аренды.

# Кризис в ЕС

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