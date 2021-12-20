В Брюсселе акции протеста закончились стычкой с полицией. Задержали 55 человек

В Брюсселе активисты назвали свою манифестацию «Марш за свободу». Она проходит уже третий раз за последние недели. Ранее марши проходили 21 ноября и 5 декабря. Возмущение бельгийцев вызвало решение властей ужесточить санитарные меры, в частности ввести коронавирусные сертификаты и обязательную вакцинацию для медицинских работников. А родители школьников выступили против требования носить маски в классах. Протесты в Брюсселе переросли в столкновения с полицией. Правоохранители задержали 55 человек.