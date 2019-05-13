В Брюсселе 13 мая начинается юбилейный саммит «Восточного партнёрства»

Новости мира. Беларусь будет представлять министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из основных тем этой встречи – разработка программы после 2020 года. Участники саммита обсудят и вопросы борьбы с коррупцией.