В Брюсселе 13 мая начинается юбилейный саммит «Восточного партнёрства»

Новости мира. Беларусь будет представлять министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Беларусь будет представлять министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из основных тем этой встречи – разработка программы после 2020 года. Участники саммита обсудят и вопросы борьбы с коррупцией.
«Восточное партнерство» – это программа Европейского союза, в которой участвуют Беларусь, Азербайджан, Армения, Украина, Грузия и Молдова. В 2019 этой инициативе ЕС исполняется 10 лет.