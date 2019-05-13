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В Брюсселе 13 мая начинается юбилейный саммит «Восточного партнёрства»

13 мая 2019 07:28
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Новости мира. Беларусь будет представлять министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе 13 мая начинается юбилейный саммит «Восточного партнёрства»-1

Одна из основных тем этой встречи – разработка программы после 2020 года. Участники саммита обсудят и вопросы борьбы с коррупцией.

В Брюсселе 13 мая начинается юбилейный саммит «Восточного партнёрства»-4

«Восточное партнерство» – это программа Европейского союза, в которой участвуют Беларусь, Азербайджан, Армения, Украина, Грузия и Молдова. В 2019 этой инициативе ЕС исполняется 10 лет.

# Международная политика # Фотофакт

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