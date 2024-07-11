В Британии жену и 2 дочерей спортивного комментатора Би-би-си убили из арбалета

Жена и две дочери известного спортивного комментатора Джона Ханта были застрелены в Буши, Хартфордшир, Британия. Об этом пишет РИА Новости.

Полиция и медики обнаружили трех серьезно раненых женщин, которые, несмотря на все старания, скончались на месте преступления. Предположительно, нападавший использовал арбалет. Подозреваемого, Кайла Клиффорда, объявили в розыск. По данным Daily Mail, Клиффорд – это бывший бойфренд дочери Ханта.

Позже Клиффорд был задержан на кладбище возле парка Хилли-Филдс и был госпитализирован с уже имеющимися травмами. Полиция заявила, что оружие не применялось.