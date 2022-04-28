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В Британии возник риск голода. Санкции против России и Беларуси нарушили поставки зерна

28 апреля 2022 08:28
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Новости Великобритании. В Британии заявили о глобальной угрозе голода из-за санкций. По мнению экономистов, западные политики, видимо, упустили, что крупнейшими производителями пшеницы, ячменя и других культур кроме Украины являются также Беларусь и Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Британии возник риск голода. Санкции против России и Беларуси нарушили поставки зерна-1

Введенные против наших стран санкции нарушили цепочку поставок продовольствия. Сейчас в мире используют прошлогодний урожай, но скоро он закончится и восполнить его будет нечем. Люди начнут страдать от резкого взлета цен на продукты. По данным ООН, продовольствие подорожало уже на 13 %.  

В Британии возник риск голода. Санкции против России и Беларуси нарушили поставки зерна-4

Кроме того, экономические ограничения против Беларуси спровоцировали рост стоимости удобрений, крупнейшим производителем которых как раз и является наша страна. Сегодня, например, британским фермерам приходится платить за них в пять раз больше, чем еще год назад. В этой ситуации неминуемо сокращение посевов.  

# Санкции # Фотофакт

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