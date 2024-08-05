В Британии созывают экстренное заседание COBRA из-за беспорядков

Телеканал Sky News сообщает, что в этот понедельник глава МВД Иветт Купер проводит встречу COBRA , британского комитета по борьбе с беспорядками во время антииммигрантских протестов. Об этом пишет ТАСС.

Она сказала, что не позволит «бандитскому меньшинству» устанавливать его условия. Власти готовятся к тому, что тюрьмы и суды будут работать круглосуточно.

Волнения начались после того, как 29 июля 17-летний Аксель Рудакубана атаковал с ножом на участниц детского танцевального мастер-класса. Три девушки умерли, 8 детей и два человека были ранены. Рудакубана, этнический руандиец, был взят под стражу.

При этом демонстранты требуют прекратить бесконтрольную иммиграцию. Более 140 человек были арестованы, несколько сотрудников правоохранительных органов ранены, сожжены торговые точки и автомобили.