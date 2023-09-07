В Британии сотрудники 140 ведущих университетов анонсировали забастовку

Новости Великобритании. Британия рискует снова столкнуться с волной протестов. Демонстрации уже анонсировали сотрудники 140 ведущих университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что забастовка начнется 25 сентября и продлится пять дней.

Работники системы образования недовольны высокими нагрузками. При этом многие из них вынуждены подрабатывать или перерабатывать, чтобы обеспечить достойный уровень жизни. На одну зарплату сделать это невозможно, поскольку в Королевстве зафиксирована рекордная инфляция. На протесты также выходят железнодорожники, адвокаты, почтальоны, работники аэропортов и других сфер.