Новости Великобритании. Для кого – проблема, а для кого – повод повеселиться. В Британии собаки радуются шторму, который обрушился на страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Животные буквально прорываются сквозь пену у побережья. Они даже едва различимы, ведь в пене видны исключительно хвосты, но хозяева своих любимцев, конечно, узнают. Шторм в Британии буквально парализовал северную часть страны на несколько дней. Основной удар пришелся на Шотландию. После этого непогода попутным ветром отправилась в Германию.