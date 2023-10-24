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В Британии собаки радуются шторму, который обрушился на страну

24 октября 2023 08:23
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Новости Великобритании. Для кого – проблема, а для кого – повод повеселиться. В Британии собаки радуются шторму, который обрушился на страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии собаки радуются шторму, который обрушился на страну-1

Животные буквально прорываются сквозь пену у побережья. Они даже едва различимы, ведь в пене видны исключительно хвосты, но хозяева своих любимцев, конечно, узнают. Шторм в Британии буквально парализовал северную часть страны на несколько дней. Основной удар пришелся на Шотландию. После этого непогода попутным ветром отправилась в Германию.

# Погода # Новости Великобритании # Фотофакт

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