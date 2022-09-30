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В Британии растёт число голодающих детей

30 сентября 2022 20:14
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Новости Великобритании. В Великобритании растет число голодающих детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тревогу забили в школах и благотворительных организациях.

В Британии растёт число голодающих детей-1

Поскольку экономический кризис в стране толкает людей на жестокий выбор – тепло или еда. Из-за этого многие дети недоедают и даже грызут канцтовары. Некоторые во время обеда прячутся на игровой площадке, потому что стесняются, что пришли без обеда. А помощи ждать неоткуда. Как жалуются директора школ, британские власти отмалчиваются и игнорируют проблему.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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