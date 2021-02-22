В Британии расцвёл редкий амазонский кактус

Новости Великобритании. Редкий амазонский кактус расцвел в Британии. Он уникален тем, что цветет всего 12 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоснежные бутоны открываются на закате и смыкаются с восходом солнца. При этом сначала они издают сладкий аромат, который через часа два постепенно становится едким и неприятным.

По словам работников ботанического сада Кембриджского университета, это первый случай цветения такого рода кактуса в Великобритании. Обычно они растут исключительно в болотистых лесах Амазонии.