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В Британии расцвёл редкий амазонский кактус

22 февраля 2021 07:31
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Новости Великобритании. Редкий амазонский кактус расцвел в Британии. Он уникален тем, что цветет всего 12 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии расцвёл редкий амазонский кактус-1

Белоснежные бутоны открываются на закате и смыкаются с восходом солнца. При этом сначала они издают сладкий аромат, который через часа два постепенно становится едким и неприятным.

По словам работников ботанического сада Кембриджского университета, это первый случай цветения такого рода кактуса в Великобритании. Обычно они растут исключительно в болотистых лесах Амазонии.

# Растения и цветы # Фотофакт

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