В Британии предупредили об угрозе продовольственной безопасности страны

Британские фермеры бьют тревогу. Экстремальные погодные условия нанесли урон посевам по всей стране. Под угрозой сытая жизнь государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гибнут посевы, а скот остался без кормов. Аграрии вынуждены экстренно расходовать запасы, заготовленные на зиму. Все это последствия аномальной засухи, пришедшей вслед за затяжными ливнями. Еще недавно поля буквально уходили под воду из-за дождей, а теперь они просто выгорают.

Джон Франклин, фермер (Великобритания):

Как только температура поднимается выше 30 градусов в нашем умеренном климате, посевы не вызревают, а попросту увядают и гибнут. Так же происходит и с травой.

По оценкам экспертов, при таких условиях урожай зерновых в Британии может сократится более чем на 2 миллиона тонн. Потери фермеров составят свыше 500 миллионов долларов. Аналитики не исключают, что этот год может стать самым неурожайным для зерновых за последние несколько десятков лет. Климат – не единственный риск. Затраты на энергию, топливо и удобрения на фоне ближневосточного конфликта растут с каждым днем.