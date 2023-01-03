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В Британии начинается забастовка железнодорожников

03 января 2023 11:07
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Новости Великобритании. Новогоднее настроение британцев омрачила очередная забастовка. Первая в 2023, но точно не последняя, если верить прогнозам экспертов. Около 40 тысяч железнодорожников не вышли на работу после праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии начинается забастовка железнодорожников-1

Так начинается пятидневная забастовка сотрудников, которая, предположительно, приведет к отмене 80 тысяч рейсов. Основные требования протестующих те же: повышения заработной платы и улучшение условий труда. Нынешним положением дел недовольны не только работники железной дороги, к стачке также присоединились морской и транспортный профсоюзы. Позже, 5 января, число бастующих увеличится за счет машинистов электровозов и водителей пожарных машин.

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# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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