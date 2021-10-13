В Британии начался продовольственный кризис. Люди в панике скупают продукты

Новости Великобритании. В Британии, которая до сих пор не может прийти в себя от топливного кризиса, наступил новый – продовольственный. Его ждали и о приближении знали, но все равно оказались неготовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь, сами британцы, которые с изумлением впервые рассматривают пустые полки в магазинах. А там исчезли даже простые макароны, не говоря уже о мясе и фруктах. Они вообще превратись в деликатес. Стало невозможно купить полуфабрикаты и замороженные продукты. Люди в панике начали сметать продукты, и этот ажиотаж только подстегивает дефицит. Абсурд ситуации в том, что еды в стране более чем достаточно. А причина дефицита старая и уже всем знакомая – ее некому привезти в магазины.