В Британии младшие медики проводят масштабную забастовку

Более 3 000 младших врачей проводят масштабную четырехдневную забастовку в Британии. Она стала самой длительной из трех подобных акций протеста в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики требуют повысить им зарплату как минимум на 5 %. По данным британских СМИ, каждый день стачки обойдется в более чем миллион фунтов стерлингов. Тем не менее правительство отказывается выполнять требования недовольных, сославшись на отсутствие денег.

По словам организаторов забастовки, ситуация чрезвычайно печальна, но у них не осталось выбора, поскольку зарплата врачей упала почти на треть за 15 лет. В ходе аналогичной акции протеста в феврале, которая длилась три дня, было отложено более 9 000 приемов и около 1 200 операций.