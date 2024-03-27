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В Британии младшие медики проводят масштабную забастовку

27 марта 2024 07:46
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Более 3 000 младших врачей проводят масштабную четырехдневную забастовку в Британии. Она стала самой длительной из трех подобных акций протеста в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии младшие медики проводят масштабную забастовку-1

Медики требуют повысить им зарплату как минимум на 5 %. По данным британских СМИ, каждый день стачки обойдется в более чем миллион фунтов стерлингов. Тем не менее правительство отказывается выполнять требования недовольных, сославшись на отсутствие денег.

По словам организаторов забастовки, ситуация чрезвычайно печальна, но у них не осталось выбора, поскольку зарплата врачей упала почти на треть за 15 лет. В ходе аналогичной акции протеста в феврале, которая длилась три дня, было отложено более 9 000 приемов и около 1 200 операций.

# Акции протеста # Новости Великобритании

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