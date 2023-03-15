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В Британии кадровый кризис затронул практически все отрасли

15 марта 2023 12:17
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Новости Великобритании. Британия столкнулась с острым дефицитом квалифицированных кадров, который возник из-за кризиса в системе образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии кадровый кризис затронул практически все отрасли-1

Предприятия и компании утверждают, что колледжи, другие учебные заведения выпускают специалистов, уровень которых, мягко говоря, не выдерживает никакой критики. Нынешние обучающие программы убивают творческое мышление и не имеют отношение к практическому обучению. Переучивать их приходится уже на месте, на что требуется масса сил, времени и средств.

Причем кадровый кризис затронул практически все отрасли: от рабочих до IT-специалистов. Только для последних ежемесячно открывается в среднем 170 тысяч вакансий. Работодатели вынуждены нанимать высококвалифицированных работников из-за границы, что обходится экономике в десятки миллиардов фунтов стерлингов в год.

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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