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В Британии из-за вовремя не оказанной медпомощи умерли 112 человек

27 ноября 2023 17:07
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Новости Великобритании. В Британии из-за не оказанной вовремя медицинской помощи в прошлом году умерли 112 человек, а число пострадавших приблизилось к 10 тысячам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии из-за вовремя не оказанной медпомощи умерли 112 человек-1

Эти данные сообщила Национальная служба здравоохранения. Итоги 2023-го, по мнению специалистов, ожидаются такими же плачевными, если не хуже. Клиники продолжают испытывать громадный дефицит врачей, которые увольняются из-за тяжелых условий работы и низких зарплат. А правительство отказывается увеличивать финансирование системы здравоохранения.

# Медицина # Новости Великобритании # Фотофакт

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