В Британии до рекордного уровня выросло количество случаев нападений на продавцов

В 2023 году было зарегистрировано более 300 тысяч таких преступлений. Ущерб от них превысил миллиард фунтов стерлингов и это при том, что на системы охраны и безопасности было потрачено более 200 миллионов фунтов. Проблема достигла таких масштабов, что Союз работников торговли обратился к МВД с требованием ужесточить меры против правонарушителей и оградить сотрудников от нападений. При этом и полиция, и представители торговли уверены в том, что рост числа краж и случаев насилия в отношении продавцов порождает кризис стоимости жизни. По данным последнего соцопроса, 84 % британцев считают, что этот год будет для них слишком тяжелым в финансовом отношении.