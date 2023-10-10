В Британии аренда жилья выросла на рекордные 5,5%

Новости Великобритании. Жилье скоро станет недоступным для британцев. За год аренда квартир в среднем подорожала на 5,5%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это рекорд за почти 10 лет. Лидером по дороговизне стал Лондон. Там цена аренды составила 6 %, и это также новый максимум. Купить квартиру или дом станет тоже сложнее, так как вслед за арендой взлетели и цены на недвижимость. В основном это связано с острым дефицитом жилья.