В Бразилии за 6 часов выпала месячная норма осадков. Погибли 195 человек

Новости Бразилии. В бразильском Петрополисе жертвами оползней и паводков стали 195 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 30-ти из них – дети и подростки. Около 70 человек пропали без вести.
Новости Бразилии. В бразильском Петрополисе жертвами оползней и паводков стали 195 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 30-ти из них – дети и подростки. Около 70 человек пропали без вести.
Месячная норма осадков выпала всего за шесть часов. Сильные дожди нанесли ущерб 80 жилым зданиям, более половины из них полностью разрушены. Власти города ввели режим ЧП и объявили траур по погибшим.