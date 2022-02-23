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В Бразилии за 6 часов выпала месячная норма осадков. Погибли 195 человек

23 февраля 2022 11:51
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Новости Бразилии. В бразильском Петрополисе жертвами оползней и паводков стали 195 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 30-ти из них – дети и подростки. Около 70 человек пропали без вести.

В Бразилии за 6 часов выпала месячная норма осадков. Погибли 195 человек-1

Месячная норма осадков выпала всего за шесть часов. Сильные дожди нанесли ущерб 80 жилым зданиям, более половины из них полностью разрушены. Власти города ввели режим ЧП и объявили траур по погибшим.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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