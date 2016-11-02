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В Бразилии во время религиозной церемонии обрушилась пещера: 10 человек погибли

02 ноября 2016 07:24
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Новости Бразилии. В центральной части Бразилии 10 человек погибли, около 5 получили травмы при обрушении пещеры. Трагедия произошла во время религиозной церемонии в честь Дня всех святых.

В момент инцидента в гроте находились около 50 человек.

Хотя сама религиозная церемония проходит у входа в пещеру, многие верующие заходят внутрь, чтобы помолиться и поставить свечи. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Сообщается, что число погибших может возрасти. Пока неясно, что вызвало обрушение, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Несчастный случай

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