В Бразилии в результате взрыва на заправочной станции пострадали не менее 15 человек

Новости Бразилии. ЧП в бразильском Сан-Паулу. В результате мощного взрыва на заправочной станции пострадали как минимум 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На воздух взлетела автоцистерна с горючим. Ударной волной выбило окна домов. Повреждены автомобили и расположенные рядом здания. Большинство пострадавших получили легкие травмы. Два человека, в том числе водитель автоцистерны, находятся в крайне тяжелом состоянии. Движение в районе ЧП перекрыто. Причины взрыва предстоит установить специалистам.