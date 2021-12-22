В Бразилии в результате наводнений погибли не менее 14 человек

Новости Бразилии. В Бразилии по меньшей мере 14 человек погибли, еще около 300 получили ранения в результате наводнений. Всего в стране пострадали почти 300 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. В Бразилии по меньшей мере 14 человек погибли, еще около 300 получили ранения в результате наводнений. Всего в стране пострадали почти 300 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильные дожди и оползни разрушили дома и дороги. Как сообщили в правительстве, пострадавшие от наводнения могут получить еду, одежду, воду в бутылках и другие предметы первой необходимости.