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В Бразилии в результате наводнений погибли не менее 14 человек

22 декабря 2021 08:54
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Новости Бразилии. В Бразилии по меньшей мере 14 человек погибли, еще около 300 получили ранения в результате наводнений. Всего в стране пострадали почти 300 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии в результате наводнений погибли не менее 14 человек-1

Сильные дожди и оползни разрушили дома и дороги. Как сообщили в правительстве, пострадавшие от наводнения могут получить еду, одежду, воду в бутылках и другие предметы первой необходимости.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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