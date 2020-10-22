В Бразилии умер участник испытаний вакцины от коронавируса

Новости Бразилии. Один из участников испытаний вакцины от COVID-19 умер в Бразилии. Причину смерти пока не установили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. Один из участников испытаний вакцины от COVID-19 умер в Бразилии. Причину смерти пока не установили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также неизвестно, вводили добровольцу препарат или плацебо, поскольку исследование проводилось двойным слепым методом. Фармацевтическая компания AstraZeneca, которая занимается разработкой вакцины совместно с учеными из Оксфорда, не комментирует произошедшее. А в британском университете заявили, что испытания продолжатся, несмотря на гибель участника эксперимента.
Тестирование этой вакцины уже несколько раз приостанавливалось из-за обнаружения у добровольцев болезней. Однако связи между заболеваниями и препаратом обнаружены не были, так что исследования были возобновлены.
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