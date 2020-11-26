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В Бразилии столкнулись автобус и грузовик, 41 человек погиб

26 ноября 2020 08:38
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Новости Бразилии. Число погибших в результате крупной аварии в бразильском Сан-Паулу увеличилось до 41, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Бразилии столкнулись автобус и грузовик, 41 человек погиб-1

25 ноября на трассе столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Известно, что в автобусе в момент ДТП находились более 50 сотрудников местной текстильной компании.  

В Бразилии столкнулись автобус и грузовик, 41 человек погиб-4

От сильного удара транспортное средство деформировалось, некоторые пассажиры оказались заблокированы в салоне.

В Бразилии столкнулись автобус и грузовик, 41 человек погиб-7

Сотрудники экстренных служб вызволили людей из ловушки и доставили пострадавших в больницу. Большинство из них получили серьезные травмы и находятся в критическом состоянии. Причины аварии устанавливаются.  

# Авария # Фотофакт

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