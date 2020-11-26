В Бразилии столкнулись автобус и грузовик, 41 человек погиб

Новости Бразилии. Число погибших в результате крупной аварии в бразильском Сан-Паулу увеличилось до 41, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. Число погибших в результате крупной аварии в бразильском Сан-Паулу увеличилось до 41, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
25 ноября на трассе столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Известно, что в автобусе в момент ДТП находились более 50 сотрудников местной текстильной компании.
От сильного удара транспортное средство деформировалось, некоторые пассажиры оказались заблокированы в салоне.
Сотрудники экстренных служб вызволили людей из ловушки и доставили пострадавших в больницу. Большинство из них получили серьезные травмы и находятся в критическом состоянии. Причины аварии устанавливаются.