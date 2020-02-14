В Бразилии сильные дожди привели к масштабным наводнениям

Новости Бразилии. Бразильский Сан-Паулу уходит под воду. За две недели здесь выпала месячная норма осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные дожди привели к разливу местных рек, масштабным наводнениям и оползням. Стихия нарушила движение транспорта, перекрыты основные трассы. Десятки грузовых машин задерживаются в дороге, в результате чего портятся тонны продовольствия. Все это попадает в системы водоснабжения городов, из-за чего появилась угроза распространения различных инфекций. Закрыты десятки школ и детских садов. Есть погибшие.