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В Бразилии сильные дожди привели к масштабным наводнениям

14 февраля 2020 12:52
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Новости Бразилии. Бразильский Сан-Паулу уходит под воду. За две недели здесь выпала месячная норма осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Бразилии сильные дожди привели к масштабным наводнениям-1

Сильные дожди привели к разливу местных рек, масштабным наводнениям и оползням. Стихия нарушила движение транспорта, перекрыты основные трассы. Десятки грузовых машин задерживаются в дороге, в результате чего портятся тонны продовольствия. Все это попадает в системы водоснабжения городов, из-за чего появилась угроза распространения различных инфекций. Закрыты десятки школ и детских садов. Есть погибшие.

В Бразилии сильные дожди привели к масштабным наводнениям-4

В Бразилии сильные дожди привели к масштабным наводнениям-6

В Бразилии сильные дожди привели к масштабным наводнениям-8

В Бразилии сильные дожди привели к масштабным наводнениям-10

# Наводнение # Фотофакт

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