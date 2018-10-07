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В Бразилии проходят президентские выборы: на пост претендуют 13 кандидатов

07 октября 2018 12:25
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Новости Бразилии. В Бразилии проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют 13 кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии проходят президентские выборы: на пост претендуют 13 кандидатов-1

В случае, если никто не наберет больше 50 % голосов, в конце месяца состоится второй тур, в котором встретятся кандидаты с высокой поддержкой избирателей.

По данным социологических опросов, победить в первом туре не удастся никому. Помимо президента, граждане страны также выбирают парламент и губернаторов.

# Международная политика # Фотофакт

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