В Бразилии проходят президентские выборы: на пост претендуют 13 кандидатов

Новости Бразилии. В Бразилии проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют 13 кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случае, если никто не наберет больше 50 % голосов, в конце месяца состоится второй тур, в котором встретятся кандидаты с высокой поддержкой избирателей.

По данным социологических опросов, победить в первом туре не удастся никому. Помимо президента, граждане страны также выбирают парламент и губернаторов.