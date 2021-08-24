В Бразилии пожар уничтожил половину национального парка. Причиной ЧП стали воздушные фонарики

Новости Бразилии. В Бразилии сильный пожар уничтожил половину национального парка, уже сгорело более 2 000 гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 пожарных пока безуспешно пытаются остановить распространение огня. На жителей окрестных городов падает дождь из пепла.