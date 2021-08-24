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В Бразилии пожар уничтожил половину национального парка. Причиной ЧП стали воздушные фонарики

24 августа 2021 10:06
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Новости Бразилии. В Бразилии сильный пожар уничтожил половину национального парка, уже сгорело более 2 000 гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии пожар уничтожил половину национального парка. Причиной ЧП стали воздушные фонарики-1

Более 200 пожарных пока безуспешно пытаются остановить распространение огня. На жителей окрестных городов падает дождь из пепла.

В Бразилии пожар уничтожил половину национального парка. Причиной ЧП стали воздушные фонарики-4

Как выяснилось, причиной ЧП стали воздушные фонарики, которые бразильцы, несмотря на запрет, продолжают запускать. Полиция уже задержала шесть подозреваемых.

# Пожар # Фотофакт

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