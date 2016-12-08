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В Бразилии потерпел крушение легкомоторный самолет-такси: среди погибших есть ребенок

08 декабря 2016 07:34
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Новости Бразилии. В бразильской Амазонии потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились пятеро, в том числе один ребенок. Все они погибли. Самолет представлял собою авиатакси, которое обеспечивало связь города Манаус с прилежащими регионами штата Амазонас.

Машина загорелась сразу после старта, еще не успев взлететь. Спасателям потребовалось некоторое время на то, чтобы сбить огонь: однако, спасать к моменту окончания тушения пожара было уже некого, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Авиакатастрофа

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