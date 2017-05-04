В Бразилии комиссия нижней палаты парламента одобрила пенсионную реформу

Новости Бразилии. Специальная комиссия нижней палаты парламента Бразилии одобрила пенсионную реформу. Согласно законопроекту, в стране предлагают установить минимальный возраст выхода на заслуженный отдых: 65 лет для мужчин и 62 – для женщин.

Бразилия переживает самый серьезный экономический спад за последние 100 лет. Пенсионная реформа – одна из важнейших инициатив президента Мишела Темера. По мнению главы государства, внесение изменений в данное законодательство необходимо для стабилизации финансового положения страны и предотвращения коллапса самой пенсионной системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.