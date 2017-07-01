В Бразилии акции протеста закончились массовыми задержаниями

Новости Бразилии. Массовыми задержаниями и разгонами закончились протесты в Бразилии. Демонстрации проходили в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их организовали местные профсоюзы. Люди выступали против реформ президента страны Мишела Темера. Некоторые из участников акций начали возводить на улицах баррикады из покрышек и мусора и поджигать их.