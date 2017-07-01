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В Бразилии акции протеста закончились массовыми задержаниями

01 июля 2017 19:31
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Новости Бразилии. Массовыми задержаниями и разгонами закончились протесты в Бразилии. Демонстрации проходили в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Бразилии акции протеста закончились массовыми задержаниями-1

Их организовали местные профсоюзы. Люди выступали против реформ президента страны Мишела Темера. Некоторые из участников акций начали возводить на улицах баррикады из покрышек и мусора и поджигать их.

В Бразилии акции протеста закончились массовыми задержаниями-3

В итоге полиция применила против дебоширов слезоточивый газ и резиновые пули.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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