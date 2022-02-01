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В Бразилии 24 человека пострадали из-за наводнений, среди них 8 детей

01 февраля 2022 13:33
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Новости Бразилии. 24 человека, среди них 8 детей стали жертвами сильных ливней на юге Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там наводнения и оползни разрушили дома и завалили улицы.  

В Бразилии 24 человека пострадали из-за наводнений, среди них 8 детей-1

Без крыши над головой остались более полутора тысяч человек. Спасатели и добровольцы разгребают завалы в надежде найти пропавших без вести людей. Чтобы оценить ущерб, в районы стихийного бедствия прибыл губернатор штата. На экстренную помощь пострадавшим районам выделено 43 миллиона долларов.  

# Наводнение # Фотофакт

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