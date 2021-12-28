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В Бразилии 20 человек погибли в результате наводнений

28 декабря 2021 08:45
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Новости Бразилии. В Бразилии два десятка человек погибли в результате наводнений. Еще около 35 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии 20 человек погибли в результате наводнений-1

По сообщению местных властей, 72 муниципалитета находятся в чрезвычайном положении. Кроме того, из-за наводнений разрушены несколько плотин, дороги и дома. Спасатели готовятся к новым дождям в ближайшие дни.

# Наводнение # Фотофакт

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