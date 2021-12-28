В Бразилии 20 человек погибли в результате наводнений

Новости Бразилии. В Бразилии два десятка человек погибли в результате наводнений. Еще около 35 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. В Бразилии два десятка человек погибли в результате наводнений. Еще около 35 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По сообщению местных властей, 72 муниципалитета находятся в чрезвычайном положении. Кроме того, из-за наводнений разрушены несколько плотин, дороги и дома. Спасатели готовятся к новым дождям в ближайшие дни.