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В Братиславе футбольные фанаты вышли на акцию протеста. Люди недовольны карантинными мерами

19 октября 2020 14:23
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Новости Словакии. Сотни футбольных фанатов вышли на акцию протеста в Братиславе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Они выражали недовольство работой словацких властей и введенными в стране карантинными мерами.  

В Братиславе футбольные фанаты вышли на акцию протеста. Люди недовольны карантинными мерами-1

Демонстранты собрались перед зданием правительства, скандировали лозунги, бросались камнями и бутылками. Один из протестующих, находясь в толпе, использовал пиротехнику, ранив своих же товарищей.  

В Братиславе футбольные фанаты вышли на акцию протеста. Люди недовольны карантинными мерами-4

Полиция применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Несколько демонстрантов были задержаны.  

# Акции протеста # Фотофакт

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