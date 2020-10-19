В Братиславе футбольные фанаты вышли на акцию протеста. Люди недовольны карантинными мерами

Новости Словакии. Сотни футбольных фанатов вышли на акцию протеста в Братиславе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они выражали недовольство работой словацких властей и введенными в стране карантинными мерами.
Новости Словакии. Сотни футбольных фанатов вышли на акцию протеста в Братиславе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они выражали недовольство работой словацких властей и введенными в стране карантинными мерами.
Демонстранты собрались перед зданием правительства, скандировали лозунги, бросались камнями и бутылками. Один из протестующих, находясь в толпе, использовал пиротехнику, ранив своих же товарищей.
Полиция применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Несколько демонстрантов были задержаны.