В Болгарии при обрушении тоннеля пострадали три человека

Новости Болгарии. ЧП в Болгарии: во время строительных работ тоннеля на автомагистрали произошло обрушение горных пород, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента пострадали трое рабочих. Сейчас они находятся в больнице. Место происшествия оцеплено.