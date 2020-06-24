В Болгарии при обрушении тоннеля пострадали три человека

Новости Болгарии. ЧП в Болгарии: во время строительных работ тоннеля на автомагистрали произошло обрушение горных пород, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Болгарии. ЧП в Болгарии: во время строительных работ тоннеля на автомагистрали произошло обрушение горных пород, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате инцидента пострадали трое рабочих. Сейчас они находятся в больнице. Место происшествия оцеплено.
Этот тоннель протяжённостью в более чем 2 километра должен стать самым длинным в стране. Как ожидается, его строительство завершится в 2021 году.