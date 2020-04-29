В Болгарии готовятся открыть туристический сезон 1 июля

Новости Болгарии. Туристический сезон-2020 в Болгарии планируют открыть 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Болгарии. Туристический сезон-2020 в Болгарии планируют открыть 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подготовка к нему займёт около двух недель. В этом году из-за пандемии коронавируса упор будет сделан на внутренний туризм. К тому же, пока не ясно, будет ли запущен внешний, поскольку в большинстве европейских стран поездки за границу запрещены.
Планируется, что все отели, рестораны и кафе на курортах будут работать в соответствии с противоэпидемическими мерами. Стоит отметить, туризм в Болгарии занимает 12 % ВВП и обеспечивает занятость 11 % рабочей силы.