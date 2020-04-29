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В Болгарии готовятся открыть туристический сезон 1 июля

29 апреля 2020 14:18
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Новости Болгарии. Туристический сезон-2020 в Болгарии планируют открыть 1 июля,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Болгарии готовятся открыть туристический сезон 1 июля-1

Подготовка к нему займёт около двух недель. В этом году из-за пандемии коронавируса упор будет сделан на внутренний туризм. К тому же, пока не ясно, будет ли запущен внешний, поскольку в большинстве европейских стран поездки за границу запрещены.

В Болгарии готовятся открыть туристический сезон 1 июля-4

Планируется, что все отели, рестораны и кафе на курортах будут работать в соответствии с противоэпидемическими мерами. Стоит отметить, туризм в Болгарии занимает 12 % ВВП и обеспечивает занятость 11 % рабочей силы.  

# Коронавирус # Фотофакт

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