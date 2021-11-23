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В Болгарии автобус врезался в ограждение и перевернулся, погибли 46 человек

23 ноября 2021 07:38
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Новости Болгарии. 46 человек, в том числе 12 детей, погибли в аварии в Болгарии. Выжили семь человек, всех их доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болгарии автобус врезался в ограждение и перевернулся, погибли 46 человек-1

По непонятным пока причинам автобус въехал в дорожное ограждение, перевернулся и затем загорелся. Пассажиры оказались заблокированы в салоне. Согласно предварительной информации, они направлялись из Северной Македонии в Турцию. Всего речь идет о 52 туристах.

В Болгарии автобус врезался в ограждение и перевернулся, погибли 46 человек-4

Движение на участке трассы, где случилось ДТП, временно ограничено в обоих направлениях. Устанавливаются точные причины аварии.

# ДТП # Фотофакт

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