В Болгарии автобус врезался в ограждение и перевернулся, погибли 46 человек

Новости Болгарии. 46 человек, в том числе 12 детей, погибли в аварии в Болгарии. Выжили семь человек, всех их доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По непонятным пока причинам автобус въехал в дорожное ограждение, перевернулся и затем загорелся. Пассажиры оказались заблокированы в салоне. Согласно предварительной информации, они направлялись из Северной Македонии в Турцию. Всего речь идет о 52 туристах.