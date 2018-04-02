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В Бишкеке на свадебном банкете отравились 150 человек

02 апреля 2018 09:30
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Новости Киргизии. Массовое отравление в Бишкеке: за помощью к медикам обратились более 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бишкеке на свадебном банкете отравились 150 человек-1

Почти 90 из них, включая 19 детей, госпитализированы. Пациенты стали жаловаться на плохое самочувствие после посещения ресторана, где проходил свадебный банкет. Сейчас заведение закрыто. В нём проводят проверки эксперты госсанэпиднадзора.

# Фотофакт # Массовое отравление

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