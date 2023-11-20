В Берлине замедляются темпы строительства жилья

По данным статистики, в сентябре власти Германии выдали разрешение на строительство 19 тысяч квартир, а это почти на треть меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Ранее сообщалось о намерении правительства строить 400 тысяч квартир в год, но в августе каждая пятая компания пожаловалась на отмену проектов. Как подсчитали аналитики, отрасль находится в глубоком кризисе уже на протяжении 16 месяцев.