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В Берлине замедляются темпы строительства жилья

20 ноября 2023 08:52
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Новости Германии. В Берлине существенно замедлились темпы строительства жилой недвижимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине замедляются темпы строительства жилья-1

По данным статистики, в сентябре власти Германии выдали разрешение на строительство 19 тысяч квартир, а это почти на треть меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Ранее сообщалось о намерении правительства строить 400 тысяч квартир в год, но в августе каждая пятая компания пожаловалась на отмену проектов. Как подсчитали аналитики, отрасль находится в глубоком кризисе уже на протяжении 16 месяцев.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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