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В Берлине противники коронавирусных ограничений пытались прорваться к зданию парламента

18 ноября 2020 16:00
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Новости Германии. Протестующие против COVID-ограничений в Берлине пытаются прорваться к зданию парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине противники коронавирусных ограничений пытались прорваться к зданию парламента-1

Полиция разгоняет митингующих водометами. Начались задержания. Правоохранители усилили блокировку улицы у Бранденбургских ворот, где проходит митинг. Тех, кто стремится зайти за ограждение, задерживают. Однако многотысячная толпа пока не отступает.

В Берлине противники коронавирусных ограничений пытались прорваться к зданию парламента-4

Активисты требуют пропустить их к Бундестагу, где 18 ноября должны принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения. В случае вступления документа в силу полномочия Минздрава Германии существенно расширятся в плане возможных ограничительных мер при пандемии. Местных жителей это не устраивает. Они устали от карантина и хотят вернуться к привычной жизни.

По данным полиции, многие демонстранты пришли на акцию без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

# Акции протеста # Фотофакт

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