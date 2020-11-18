В Берлине противники коронавирусных ограничений пытались прорваться к зданию парламента

Новости Германии. Протестующие против COVID-ограничений в Берлине пытаются прорваться к зданию парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция разгоняет митингующих водометами. Начались задержания. Правоохранители усилили блокировку улицы у Бранденбургских ворот, где проходит митинг. Тех, кто стремится зайти за ограждение, задерживают. Однако многотысячная толпа пока не отступает.

Активисты требуют пропустить их к Бундестагу, где 18 ноября должны принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения. В случае вступления документа в силу полномочия Минздрава Германии существенно расширятся в плане возможных ограничительных мер при пандемии. Местных жителей это не устраивает. Они устали от карантина и хотят вернуться к привычной жизни.