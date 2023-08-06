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В Берлине прошла уличная демонстрация в поддержку России

06 августа 2023 12:12
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Новости Германии. Массовая акция в поддержку России прошла в немецкой столице. Жители Берлина собрались в центре города. Активисты призвали остановить американское влияние на политику Европы, а также выступили против поставок оружия Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине прошла уличная демонстрация в поддержку России-1

Решение конфликта лежит в дипломатической плоскости, уверены граждане. А поставки всевозможной боевой техники только оттягивают этот момент. В качестве атрибутов шествия протестующие использовали барабаны, российские и немецкие флаги, а также плакаты с традиционным символом мира – голубем.

# Международная политика # Новости Германии # Фотофакт

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