В Берлине прошла уличная демонстрация в поддержку России

Новости Германии. Массовая акция в поддержку России прошла в немецкой столице. Жители Берлина собрались в центре города. Активисты призвали остановить американское влияние на политику Европы, а также выступили против поставок оружия Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение конфликта лежит в дипломатической плоскости, уверены граждане. А поставки всевозможной боевой техники только оттягивают этот момент. В качестве атрибутов шествия протестующие использовали барабаны, российские и немецкие флаги, а также плакаты с традиционным символом мира – голубем.