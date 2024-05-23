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В Берлине пропалестинские протестующие захватили здание крупнейшего университета города

23 мая 2024 09:19
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Полиция Берлина провела спецоперацию по штурму крупнейшего столичного университета, который захватили пропалестинские протестующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине пропалестинские протестующие захватили здание крупнейшего университета города-1

Более 300 человек ворвались в здание и устроили там баррикады. Выступая против войны в Газе, активисты отказались вести переговоры как с руководством вуза, так и с полицией. После жестких столкновений территорию университета полностью освободили от протестующих.

# Акции протеста

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