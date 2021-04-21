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В Берлине проходит акция протеста против поправок к закону об инфекционной безопасности

21 апреля 2021 14:51
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Новости Германии. Столкновения с полицией и задержания. В центре Берлина проходит многотысячная акция протеста против карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине проходит акция протеста против поправок к закону об инфекционной безопасности-1

Поводом для демонстрации стали принятые правительством поправки к закону об инфекционной безопасности. Документ предусматривает введение единых общефедеральных правил в случае ухудшения эпидобстановки в стране. До этого власти регионов могли принимать карантинные меры самостоятельно. Спорный законопроект в эти минуты рассматривают в бундестаге.

В Берлине проходит акция протеста против поправок к закону об инфекционной безопасности-4

Многие протестующие без масок и не соблюдают социальную дистанцию, в связи с чем задержаны уже более 40 человек. Против демонстрантов, которые пытались пролезть через металлическое ограждение, полицейские применили перцовый газ.

# Коронавирус # Фотофакт

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