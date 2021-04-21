В Берлине проходит акция протеста против поправок к закону об инфекционной безопасности

Новости Германии. Столкновения с полицией и задержания. В центре Берлина проходит многотысячная акция протеста против карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для демонстрации стали принятые правительством поправки к закону об инфекционной безопасности. Документ предусматривает введение единых общефедеральных правил в случае ухудшения эпидобстановки в стране. До этого власти регионов могли принимать карантинные меры самостоятельно. Спорный законопроект в эти минуты рассматривают в бундестаге.