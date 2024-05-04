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В Берлине потушили пожар на крупном военном предприятии

04 мая 2024 08:07
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Спасатели потушили сильный пожар, вспыхнувший на одном из крупнейших военных предприятий в Берлине. Оно поставляет важные комплектующие для изготовления ракет и танков, которые затем поставляются Украине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь наполовину уничтожил здание, сообщается о его частичном обрушении.

В Берлине потушили пожар на крупном военном предприятии-1

Серьезную опасность представляет то, что на первом этаже предприятия хранились тонны токсичных веществ. Прибывшим на место спасателям даже пришлось прекратить заливать огонь водой, так как над местом ЧП стали подниматься клубы ядовитого дыма. Кроме того, появилась серьезная угроза, что химикаты попадут в подземные стоки, что приведет к экологической катастрофе. Для того, чтобы загрязненная вода не попала в близлежащий канал, были построены большие заграждения из мешков с песком. Причины пожара пока неизвестны.

# Пожар

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