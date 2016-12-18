В Берлине мигрант из Болгарии столкнул ногой девушку в метро: у пострадавшей перелом руки и ушибы

Новости Германии. Мужчина, столкнувший ногой девушку в переходе берлинского метро, задержан полицией. По данным немецких стражей порядка, это 27-летний мигрант из Болгарии. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. Причину хулиганского поступка задержанный не назвал. А у пострадавшей девушки диагностировали перелом руки и ушибы.

Кстати, личность новоиспеченного арестанта власти не раскрывают. Ведь жители Германии и так крайне негативно относятся к мигрантам в своей стране. В связи с этим в ФРГ усиливают меры безопасности. Особенно в немецком Кельне, где нелегалы в новогоднюю ночь 2016 года нападали на женщин. Теперь подобного произойти не должно – полиция взяла под контроль каждый метр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.