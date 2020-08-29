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В Берлине более 18 тысяч жителей вышли на улицы, протестуя против карантинных мер

29 августа 2020 18:06
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Новости Германии. Масштабная акция протеста против карантинных ограничений проходит в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа».

В Берлине более 18 тысяч жителей вышли на улицы, протестуя против карантинных мер-1

В Берлине более 18 тысяч жителей вышли на улицы, протестуя против карантинных мер-3

Более 18 тысяч жителей вышли на улицы города, выражая таким образом свое несогласие с мерами борьбы с пандемией.

Демонстранты считают, что коронавирусные мероприятия ограничивают свободу и требуют их отменить.

В Берлине более 18 тысяч жителей вышли на улицы, протестуя против карантинных мер-6

Большинство протестующих без масок. О сохранении безопасного расстояния между друг другом и вовсе речи не идет. Отметим, именно при условии соблюдения социальной дистанции власти ранее разрешили проводить эту акцию.

В Берлине более 18 тысяч жителей вышли на улицы, протестуя против карантинных мер-9

За порядком во время демонстраций следят 3 тысячи правоохранителей. В толпе у протестующих замечены и американские флаги. Многие улицы перекрыты. К местам митингов стянуты водометы. Начались задержания. Чтобы усмирить некоторых, правоохранители применяют силу.

# Коронавирус # Фотофакт

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