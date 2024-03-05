В Белостоке фермеры завалили сеном офисы политических партий

Польские фермеры устроили очередную шумную акцию протеста. Они забаррикадировали тюками с соломой входы в офисы крупнейших политических партий в Белостоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом протестующие подчеркнули, что их акция абсолютно аполитична. Они не выступают против партий. Их главная задача – напомнить властям о себе и своих проблемах. По словам митингующих, они полны решимости бороться за свои фермы, которые оказались под угрозой закрытия из-за действий властей. Фермеры требуют отказаться от положений «зеленого соглашения» и закрытия польско-украинской границы для транзита зерна.

Кароль Грабовски, фермер (Польша): А что нам остается, как не протестовать?! Когда мы страдаем от бесконтрольного импорта дешевой иностранной продукции, которая поступает к нам по решению Евросоюза. У меня сейчас где-то около 50 тонн зерна, цены 600-700 злотых. Это ниже себестоимости. Я не заработаю денег, если продам его. Если дело так и дальше пойдет, мы останемся ни с чем.

После этого фермеры маршем прошли по улицам Белостока и завершили акцию у здания, где размещаются местные власти. Протестующие красноречиво показали свое отношение к ним, разбросав по городу, кроме соломы, и навоз.

Досталось и штаб-квартире некогда правящей партии «Право и справедливость». Фермеры навестили ее еще и потому, что, как они подчеркнули, правительство ПиС обманывало их на протяжении восьми лет. Эта акция закончилась мирно, но аграрии обещали, что это далеко не последнее их выступление.