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В Белграде второй день продолжаются массовые беспорядки

09 июля 2020 08:35
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Новости Сербии. Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона протестующих в сербской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белграде второй день продолжаются массовые беспорядки-1

Второй день подряд тысячи людей, недовольных введением комендантского часа из-за новой вспышки коронавируса, выходят на улицы Белграда.

В Белграде второй день продолжаются массовые беспорядки-4

Вечером 8 июля манифестацию устроили на площади перед зданием Народной скупщины – парламента страны. Поначалу демонстрации проходили мирно, однако позже агрессивно настроенные активисты стали забрасывать полицейских камнями и бутылками. В ответ стражам порядка пришлось применить силу.

Сообщается о пострадавших и задержанных, однако их точное число не называется.

# Коронавирус # Фотофакт

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