В Белграде второй день продолжаются массовые беспорядки

Новости Сербии. Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона протестующих в сербской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй день подряд тысячи людей, недовольных введением комендантского часа из-за новой вспышки коронавируса, выходят на улицы Белграда.

Вечером 8 июля манифестацию устроили на площади перед зданием Народной скупщины – парламента страны. Поначалу демонстрации проходили мирно, однако позже агрессивно настроенные активисты стали забрасывать полицейских камнями и бутылками. В ответ стражам порядка пришлось применить силу.

Сообщается о пострадавших и задержанных, однако их точное число не называется.