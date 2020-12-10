В бельгийском зоопарке родился суматранский орангутан. Этот вид на грани исчезновения

Новости Бельгии. В бельгийском зоопарке родился детеныш суматранского орангутана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он появился на свет почти две недели назад, однако о радостном событии рассказали только сейчас.
Новости Бельгии. В бельгийском зоопарке родился детеныш суматранского орангутана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он появился на свет почти две недели назад, однако о радостном событии рассказали только сейчас.
Малышу дали имя Матаи. Он здоров и чувствует себя хорошо, отлично питается и пока ни на минуту не отпускает маму.
Суматранские орангутаны находятся на грани исчезновения. Их численность значительно сократилась из-за вырубки тропических лесов, загрязнения окружающей среды и браконьерства. На планете осталось всего около 14 тысяч особей.